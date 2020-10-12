Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Коми: кому положены, как получить

Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. А если прямым текстом – с обеднением населения.

Кто получает выплаты на детей с 3 до 7 лет

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи, где среднедушевой доход семьи — не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе (для сравнения нужно брать минимум на второй квартал предыдущего года).

Размер выплаты на детей с 3 до 7 лет в Коми на 2020 год

Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Коми он составляет 13691, то есть пособие равняется 6 845 рублей.

Оформить выплату на детей с 3 до 7 лет в Коми можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Пособие оформляется на одного из родителей. Если в семье подрастает несколько детишек установленного возраста, то материальная помощь выплачивается на каждого ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми получит дополнительные средства на выплаты семьям с детьми (подробности)