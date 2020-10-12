В Прилузье заблудившуюся в лесу женщину нашли с помощью самодельного гудка

Фото: Артем ГЕОДАКЯН

В Прилузском районе спасатели при помощи самодельного гудка нашли заблудившуюся в лесу местную жительницу 1981 года рождения с собакой. Об этом сообщает «Комиинформ».

Инцидент произошел в пятницу, 9 октября, в поселке Вухтым. Утром женщина свернула от трассы «Вятка» на лесную тропинку и отправилась к ягодным местам. С собой она взяла собаку. В районе 109 квартала Объячевского лесничества женщина собирала клюкву и потеряла ориентир.

Женщина вызвала спасателей, и те выдвинулись на поиски. Спасатели держали связь с заблудившейся. Она предоставила им точные координаты места, откуда заходила в лес и где примерно находится. Спасатели начали сигналить женщине, но та не слышала звуков сирены. Тогда было решено вести непосредственно пеший поиск. С собой у спасетелей был самодельный гудок, которым они подавали громкие звуки. На них женщина и вышла к спасателям. Выяснилось, от трассы заблудившаяся находилась недалеко. Примерно 20 минут спасатели выводили ее из леса.

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