В Инте погиб мужчина, который помогал семье перебраться по реке

Фото: пресс-служба ОСВОД в Удмуртии

В ночь на воскресенье, 11 октября, в Инте погиб мужчина, который помогал семейной паре перебраться по реке. Об этом пишет «Комиинформ».

Инцидент произошел на реке Косью в 25 километрах южнее устья реки Большая Инта. Мужчина в возрасте около 55 лет взял на буксир семейную пару - мужчину 1971 и женщину 1980 годов рождения, – у которых сломался лодочный мотор. На своей лодке он буксировал по ночной реке судно знакомых до села Косьювом.

В какой-то момент, не удержавшись, мужчина выпал с лодки в ледяную воду. Выбраться он не смог, помочь семейная пара ему также не смогла. Оставшись посреди реки ночью, мужчина и женщина вручную причалили к берегу. После этого они позвонили в службу спасения.

На место выехали спасатели. Они отыскали на берегу пару, которая ночь провела на улице. Затем они вытащили тело мужчины, которое зацепилось за корягу. Семейную пару эвакуировали домой, а погибшего – в морг.

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