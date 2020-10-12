В Вуктыле мужчина выбросил собутыльницу с балкона

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В Вуктыле 34-летнего мужчину обвиняют в том, что он сбросил с балкона 30-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сентябре. Компания распивала алкоголь в квартире на улице Комсомольской. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, и тот сбросил потерпевшую с балкона.

К счастью, женщина сумела удержаться за ограждение и позвала на помощь. Услышав крики, двое других участников компании помогли ей подняться на балкон. Злоумышленника задержали. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

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