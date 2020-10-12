Сыктывкарский режиссер ищет актеров для своего остросюжетного фильма

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начинающий режиссер из Сыктывкара Петр Музыка ищет актеров для своего остросюжетного фильма. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фильм будет называться «Меломан». Картина будет повествовать о судьбе известного сыктывкарского ди-джея девяностых Александра Меломина, судьба которого сложилась трагически. Музыка отметил, что для нового проекта нужны актеры.

Типаж разный, от хрупких девушек и зрелых дам, до мускулистых парней и седобородых мужчин, говорится в сообщении.

Всех тех, кому интересно сниматься в фильмах, просят написать в личном сообщении. От кандидатов требуется указать возраст, рост и то, кем бы они хотели себя видеть на широком экране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Юлия Белорукова рассказала подробности съемок в фильме «Белый снег»

Спортсменка из Сосногорска стала дублером (подробнее)