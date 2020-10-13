Погода в Коми 13 октября: тепло не хочет уходить

Фото: Александр Бакин

В Сыктывкаре и Объячево ночью +3...+5°C, днём +10...+12 °C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

В Воркуте ночью -1...+1 °C, днём +4..+6 °C. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

На остальной территории республики температура ночью +2...+3 °C, днём +7...+9 °C. В Ухте, Троицко-Печорске, Вуктыле днем до +10. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, сообщает Коми ЦГСМ.

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