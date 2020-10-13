Автохлам вывезут из центра Сыктывкара

Фото: архив КП

На Октябрьском проспекте Сыктывкара около дома №377 давно стоит брошенный и разукомплектованный ИЖ 2126-030. Скоро его отправят на утилизацию.

Избавиться от автохлама не так просто. Чтобы соблюсти закон, надо провести сначала все документально.

В данном случае машина поставлена на учет, хозяин ее известен, только вот его местонахождение - нет. 5 августа ему направили требование добровольно переместить автомобиль в подходящее для хранения место (парковка, гараж). А если «железный конь» уже не пригоден, то прикончить (утилизировать) его. Или хотя бы официально отказаться от прав собственности.

Это требование разместили прямо на автохламе и отправили по адресу регистрации собственника. Но он его не получил, не увидел.

6 октября комиссия вынесла решения о принудительной эвакуации транспортного средства, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

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