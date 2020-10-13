Сыктывкарец расплатился за приписки на стройке в Финно-угорском этнопарке

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Через семь лет настигла расплата индивидуального предпринимателя из Сыктывкара, который похитил часть бюджетных средств при строительстве спуска для катания на тюбингах в Финно-угорском этнопарке.

В конце 2013 года индивидуальный предприниматель из Сыктывкара взялся построить в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб зимний спуск для катания на тюбингах с механическим подъемником. Через год он умышленно внес в акт приемки выполненных работ заведомо ложные сведения о работах на сумму 340 тысяч рублей. Этим он причинил крупный ущерб бюджету Республики Коми в лице регионального Агентства по туризму.

В 2020 году индивидуальный предприниматель предстал перед Сыктывдинским районным судом и был признан виновным в мошенничестве. Суд учел, что предприниматель раскаялся и добровольно возместил ущерб. А еще у него двое малолетних детей. Поэтому назначили ему только штраф в размере 200 тысяч рублей. И даже дал возможность заплатить эти деньги в рассрочку - за 4 месяца.

Но доверия к раскаявшемуся мошеннику уже не было. Судебный пристав-исполнитель немедленно ограничил выезд должника за пределы страны и наложил запрет на регистрационные действия с двумя принадлежащими ему автомобилями и недвижимостью.

И должник своевременно отчитался об уплате штрафа судебному приставу, сообщает пресс-служба УФССП по Коми.

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