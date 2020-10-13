Под Сыктывкаром медведь изуродовал автомобиль

Фото: "Моя Эжва"

В Сыктывдинском районе медведь напал на автомобиль. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, инцидент произошел 9 октября в деревне Красная. Водитель доехал до леса, где работает, закрыл машину и отправился дальше на каракате. Автомобиль был полностью закрыт. Что произошло дальше, доподлинно неизвестно, но местные житель обнаружили искореженный автомобиль. На месте происшествия они обнаружили следы присутствия медведя.

В полиции подтвердили информацию о том, что автомобиль подвергся нападению хищника. Как передает «Комиинформ», по факту случившегося проводится проверка. Минприроды Коми подготовило приказ об отстреле хищника. В итоге охотники подстрелили медведя.

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