Сыктывкарка набрала кредитов под диктовку мошенников

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В УМВД России по городу Сыктывкару поступило заявление от девушки, которая за два часа разговора с мнимыми сотрудниками банка лишилась 162 тысяч рублей.

Жительнице столицы позвонил мужчина, который просил подтвердить, что она планирует получить кредит в размере 130 тысяч рублей. Вместо того чтобы прекратить сомнительный диалог и посетить филиал банка, сыктывкарка в течение нескольких часов отвечала на звонки, поступившие от пяти разных абонентов. Незнакомцы требовали, чтобы она под их диктовку производила операции в онлайн-приложении, а после сообщала им коды и пароли.

Вскоре заявительница обнаружила, что вместо того, чтобы уладить финансовые ошибки с займом, она оформила кредиты на свое имя на три разных банковских карты. Денежные средства транзакциями в размере 97 000, 44 000 и 21 000 рублей были «попали» с ее помощью в карманы злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

МВД по Коми продолжает увещевать жителей республики, чтобы они не поддавались на провокации аферистов. Но «КП-Коми» уже не верит, что это поможет. Ведь большинство пострадавших знали о мошенничествах подобного рода, но все равно велись. Поэтому мы просто рассказываем вам эти истории, чтобы вы порадовались, что вы на эти удочки не попадались (или всплакнули, вспомнив свою грустную историю).

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