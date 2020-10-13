Дальше больше: средний кэшбэк по кредитной карте Райффайзенбанка «Кэшбэк на всё» вырос в два раза

Фото: Райффайзенбанк

Средняя сумма кэшбэка по кредитной карте Райффайзенбанка «Кэшбэк на всё» стабильно растёт месяц к месяцу. В сентябре она составила 719 руб., в то время как в первый месяц после запуска карты — 350 руб.

«Рост кэшбэка свидетельствует о постепенном восстановлении рынка после пандемии и возвращении к привычной жизни: люди стали больше путешествовать, ходить в кафе и магазины, — рассказал руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский. — С июня количество клиентов, которые получили кэшбэк, увеличилось в 10 раз. Мы рады, что клиенты оценили простую и понятную программу лояльности и получают стабильную выгоду даже от незначительных ежедневных трат».

Владельцам кредитных карт «Кэшбэк на всё» банк всегда возвращает 1,5% от стоимости любой покупки по карте (Visa Gold) без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий. Карта «Кэшбэк на всё» бесплатна в обслуживании. Доступный лимит — до 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней.

Под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение покупок.

Больше о возможностях кредитной карты «Кэшбэк на всё» можно узнать на raif.ru.