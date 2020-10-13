В Коми заключенного оштрафовали за оскорбление сотрудника колонии

Фото: прокуратура Коми
В Коми осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии № 1, оштрафовали за то, что он оскорбил сотрудника учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В ответ на законные требования представителя администрации колонии о проведении обязательного обыска после прогулки осужденный оскорбительно и в неприличной форме высказался в адрес сотрудника ИК-1, отметили в надзорном ведомстве.
Сыктывкарская спецпрокуратура провела проверку и завела в отношении осужденного административное дело. В итоге мировой судья оштрафовал заключенного на 1500 рублей.
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