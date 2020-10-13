Сыктывкарец прятался от приставов под кроватью и под машиной

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

В Сыктывкаре 23-летнего местный житель попытался скрыться от судебных приставов, для этого он прятался под кроватью и под машиной. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарец дважды без уважительной причины не явился на судебное заседание. Там должно слушаться уголовное дело. Молодого человека обвиняют в угрозе убийством и уклонении от административного надзора. В связи с этим к сыктывкарцу пришли домой судебные приставы.

Им открыла дверь бабушка и заявила, что внука дома нет. Однако сотрудники ФССП вошли, осмотрели помещение и обнаружили подсудимого, который прятался под кроватью. Предполагая, что будет взят под стражу в зале суда, молодой человек стал собирать сумку, перемещаясь из комнаты в комнату. В одной из них было открыто окно, в которое подсудимый выскочил.

Судебный пристав погнался за ним. Погоня во дворах продолжалась минут 20, пока беглец не выдохся.

– Его попытка спрятаться под машиной, чтобы отдохнуть, не удалась, – говорится в сообщении.

Подсудимого принудительно доставили в суд. в назначенному времени. На него завели административное дело по статье «воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».

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