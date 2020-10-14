Погода в Коми 14 октября: а вот и обещанный снег

Фото: yandex.ru

В Сыктывкаре и Объячево ночью +7...+9°C, днём +7...+9 °C. К ночи 0…-2. Переменная облачность, ночью дождь, днем временами дождь, переходящий в снег.

В Воркуте ночью -...-2 °C, днём 0..+2 °C. Переменная облачность, ночью умеренные, днем временами небольшие осадки (дождь, снег).

На остальной территории республики температура ночью 0...-2 °C, днём +2...+4 °C, к ночи до -3. В Ухте, Троицко-Печорске днем до +5. Переменная облачность, ночью умеренные, днем временами небольшие осадки (дождь, снег), сообщает Коми ЦГСМ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Коми на рабочую неделю: 12 – 16 октября (подробности)

Синоптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)