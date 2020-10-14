Только жители смогут выбирать объекты благоустройства в Коми с 1 января

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С 1 января 2021 года власти городов и районов должны будут размещать информацию о планах по благоустройству территорий в интернете, а граждане смогут голосовать за них и вносить свои предложения. Сейчас такая практика принята в основном в крупных городах. С нового года ее введут по всей стране, сообщают на сайте кабмина.

Чтобы запустить этот механизм, Правительство РФ внесло изменения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами».

Он позволит сделать прозрачным принятие решений в части благоустройства городских территорий. Помимо результатов обсуждения планов граждане смогут получить доступ к сведениям о составе общественных комиссий по рассмотрению проектов благоустройства, ознакомиться с протоколами и графиками их заседаний.

«Эту тему мы обсуждали во время поездок по регионам и встреч с представителями муниципалитетов. От её развития напрямую зависит качество жизни людей. Поэтому особенно важно, чтобы при обсуждении новых проектов в сфере благоустройства городской среды своё мнение мог высказать каждый житель», – отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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