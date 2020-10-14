Поисковики Коми разыскивают не вернувшегося с охоты мужчину

Фото: «ЛизаАлерт Коми»

10 октября 2020 года ушел на охоту и не вернулся 57-летний Александр Иванович Оверин из деревни Гарья Сыктывдинского района. Поисковый отряд «ЛизаАлерт Коми» сообщает приметы: рост 182 см, худощавый, волосы светло-русые с проседью, глаза серо-голубые, носит бороду. Одет был в камуфляжный костюм. Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Ивановича, пожалуйста, позвоните на горячую линию 88007005452 или в полицию, 02.

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