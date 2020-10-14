«Дачную амнистию» в Коми продлят

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В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении на 5 лет срока упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

«Дачная амнистия» действует уже 14 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани и т. д.

Когда заканчивается дачная амнистия в Коми

Отдельные положения этого закона закончат свое действие 1 марта 2021 года. До этого времени действует переходный период для тех, кто начал строительство дома до 4 августа 2018 года и не получал разрешение на строительство. После этой даты они смогут оформить свои права только в судебном порядке. И то, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

Таким образом, после 1 марта 2021 года действие указанных положений «дачной амнистии» прекратится и в сложной ситуации окажется большое количество граждан, которые не воспользовались упрощенным порядком оформления своих прав на недвижимость.

Продление дачной амнистии в Коми

Законопроектом, в частности, предлагается продлить на 5 лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Таким образом, действие «дачной амнистии» продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков.

Как оформить дачную амнистию

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок – на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законопроектом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

Также предлагается продлить на 5 лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года (т. е. до введения уведомительного порядка). Предлагаемые нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость.

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