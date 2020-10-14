Власти разрешили отстрел двух опасных медведей в Вуктыле

В Коми голодные косолапые начали угрожать жизни и здоровью жителей региона. Так, 10 октября жителю Вуктыла пришлось отбиваться от разъяренного медведя. Минприроды выпустило приказ о регулировании численности животного — в ближайшее время двух хищников отстрелят силами охотников.

Согласно опубликованному приказу одного медведя должны отстрелить на территории вуктыльского охотничьего хозяйства до 25 октября. Второго косолапого должны добыть до 30 октября близ деревни Усть-Щугор, где местный житель едва не стал жертвой хищника.

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