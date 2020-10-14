Нашли пожилого мужчину, который пропал в лесу под Сыктывкаром

Фото с ориентировки Лиза Алерт

4 сентября 62-летний мужчина ушел за грибами из садоводческого товарищества «Огонек», с тех пор на связь он не выходил. Спасатели и волонтеры отряда «Лиза Алерт» несколько раз выезжали на поиски, но они не увенчались успехом. Сегодня, 14 октября, стало известно, что мужчину нашли мертвым.

Печальной новостью поделились волонтеры поискового отряда, они просят остановить репосты ориентировок. Редакция портала приносит соболезнования родным и близким мужчины.

Напомним, что сейчас в активной фазе поиски Александра Оверина, который 10 октября ушел на охоту и не вернулся. Мужчину ищут и спасатели, и волонтеры. Возможно, что к поискам подключатся и водолазы, которые прочешут реку, где обнаружили лодку пропавшего.

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