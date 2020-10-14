В Роспотребнадзоре разъяснили законность требования носить маски в Коми

«Масочная реформа» в Коми принимает странные черты: одни продавцы не обслуживают людей без масок, другие — сами работают без масок. Покупатели часто в недоумении, имеют ли право требовать носить маски? Не нарушает ли это их права, как потребителей? В Роспотребнадзоре Коми отмечают — не нарушают.

Специалисты ведомства напомнили, что ношение масок уже не рекомендация с 15 мая 2020 года, а значит маски нужно носить в местах скопления людей, пишет Комиинформ. В ведомстве с сожалением отметили, что сейчас очень много людей выступает против масочного режима. «Но это для вашей же профилактики. Не стоит таскать ребенка в торговый центр. Поберегите и пожилых, сами сходите им за продуктами. У нас бы не было такой заболеваемости, если бы все позаботились о своей защите в торговых центрах, общественном транспорте и так далее», - рассказали в Роспотребнадзоре. Что касается юридических оснований, то за несоблюдение масочного режима гражданину может грозить ответственность - предупреждение или штраф - по статье 20.6.1 КоАП РФ. Административные дела рассматривает суд и выносит соответствующие решения.

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