Было-стало: в Сыктывкаре отремонтировали убитую дорогу к местечку Красная гора

Фото администрации Сыктывкара

Некогда убитая дорога к местечку Красная гора радует свежим ремонтом. На благоустройство потратили средства гранта главы Коми — 13, 5 млн рублей, пишет городская мэрия.

Дорогу к Красной горе местные жители просили отремонтировать долгие годы. Пока ждали светлого будущего, убивали машины на ямах и ухабинах. В этом году дело сдвинулось с мертвой точки и дорогу починили: ровный асфальт слепит красотой и гладкостью.

- В ходе работ было уложено около трех тысяч квадратных метров нового асфальта на участке протяженностью 1,8 километра от улицы Заводская до остановки общественного транспорта «Красная гора», - сообщает мэрия.

Фото администрации Сыктывкара

В целом благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году было отремонтировано 30 км дорог на 38 улицах и участках на сумму свыше 420 млн руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Роспотребнадзоре разъяснили законность требования носить маски в Коми

Люди возмущены, что их не обслуживают без средств защиты (подробности).