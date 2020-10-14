Физдиспансер Сыктывкара займется реабилитацией постковидных

Пока физдиспансер сможет принять 15-20 пациентов в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Физдиспансер Сыктывкара со следующей недели начнет принимать на реабилитацию пациентов после COVID-19. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми рассказала замглавного врача учреждения Оксана Половникова.

Чтобы попасть на реабилитацию, необходимо посетить своего терапевта, получить подробную выписку и направление.

Реабилитация предназначена для средних и средне-тяжелых случаев COVID-19 и рассчитана на два месяца, но в физдиспансере пациент будет проводить не более 18 дней по три часа в сутки.

По словам О.Половниковой, людей обучат дыхательной гимнастике, массажу, который они смогут делать самостоятельно дома. Люди узнают, какие лекарства и витамины им показаны. Совместно с врачом будет определена диета с повышенным содержанием белка.

По словам медика, у ковидных пациентов наблюдаются трудности в дыхании, изменении в насыщении кислородом крови, и такие последствия могут сохраняться шесть месяцев.

Задача реабилитации - насытить кровь кислородом и не дать развиться фиброзу легких.

Пока физдиспансер сможет принять 15-20 пациентов в месяц, сообщает «Комиинформ».

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