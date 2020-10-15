Жителя Печорского района загрызли неизвестные животные

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения в момент смерти, показала экспертиза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Животные загрызли 36-летнего жителя Печорского района. Работник производственной базы в районе 89-й буровой под Усинском обнаружил возле нее мертвого мужчину 24 августа.

На теле вахтовика были повреждения, характерные для воздействия животных. Следователи по факту смертельного случая организовали проверку. Для определения причины смерти и характера телесных повреждений назначили судебно-медицинскую экспертизу,

О ее результатах сообщает «КомиОнлайн» со ссылкой на пресс-службе СУ СК по Коми. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения в момент смерти. Причиной стала массивная кровопотеря из-за укусов животных. Телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не имеется. Также получены данные о том, что каких-либо противоправных действий в отношении мужчины со стороны третьих лиц не совершалось. Окончательное решение по материалу проверки будет принято с учетом результатов проводимой в настоящее время медико-криминалистической экспертизы на предмет установления вида животного, от укусов которого скончался мужчина.

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