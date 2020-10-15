Бывший зам главы Корткеросского района Александр Артеев отправился в колонию на 10 лет

Также он должен выплатить штраф в размере 6 100 000 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший первый заместитель руководителя Корткеросского района Александр Артеев признан виновным в получении взятки, сообщает Сыктывкарский городской суд.

Судом установлено, что, будучи первым заместителем руководителя АМР «Корткеросский», Артеев А.А. получил взятку от руководителя коммерческой организации в размере 1 500 000 рублей, то есть в особо крупном размере, при договоренности в 2 000 000 рублей, за оказание содействия в победе на аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку мусоросортировочного комплекса ТБО.

При этом в целях дачи взятки Артееву А.А. руководителем коммерческой организации была умышленно завышена цена коммерческого предложения на 1 600 000 рублей, в связи с чем и цена муниципального контракта соответственно была завышена на указанную сумму.

Осведомленный о завышенной цене муниципального контракта Артеев дал подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии АМР «Корткеросский» произвести оплату по выставленному счету.

Также в 2014 году на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры было выделено 200 000 рублей из бюджета Республики Коми и 750 000 рублей перечислено одной из коммерческой организаций в рамках соглашения о социально - экономическом сотрудничестве. Средства предназначались для капитального ремонта Дома народного творчества в п.Подтыбок Корткеросского района.

Достоверно зная, что работы по ремонту объекта не выполнены, Артеев дал указание на подготовку фиктивных договоров на выполнение работ.

Приговором суда по совокупности преступлений Артееву А.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима плюс штраф в размере 6 100 000 рублей.

С Артеева взыскано 1 600 000 рублей в пользу МО МР «Корткеросский» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговор в законную силу не вступил.

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