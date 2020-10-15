Сколько в Коми бедных семей с детьми

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В Коми выплату на детей от 3 до 7 лет получают 16 898 семей республики, сообщает Министерство труда, занятости и социальной зашиты Республики Коми.

Ежемесячная денежная выплата семьям с низкими доходами на детей от 3 до 7 лет включительно выплачивается с 1 июня текущего года - на месяц раньше запланированного срока.

Она предусмотрена для семей, в которых доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в республике за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой.

«Величина прожиточного минимума на душу населения, установленная в Коми за второй квартал 2019 года, составляла 13791 рубль. То есть, если мы возьмем для примера полную семью с двумя детьми, то для ориентировочного расчёта умножаем средний размер величины прожиточного минимума за второй квартал прошлого года на 4. Получаем 59 тысяч 472 рубля. Если доход семьи с двумя родителями и двумя детьми не больше этой суммы, такая семья может претендовать на получение выплаты», - пояснили в Минтруде Коми.

Размер выплаты равен половине средней величины прожиточного минимума на ребенка за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой.

В Коми во втором квартале прошлого года эта величина составляла 13691 рублей. Значит, в этом году размер выплаты на каждого ребенка от 3 до 7 лет - 6845 рублей. Важно отметить, что действие этой меры поддержки установлено с 1 января 2020 года. Это означает, что, хотя первые перечисления выплаты начались в июне, семьи получают эту меру поддержки с перерасчетом с начала года, то есть сразу за несколько месяцев.

По данным ведомства, на 9 октября эта выплата назначена 16898 жителям республики на 21156 детей. Бюджетные расходы на эти цели составили около 1 млрд. 147 млн. рублей.

Обратиться за назначением ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет можно через центр социальной защиты населения, МФЦ «Мои документы» или через портал Госуслуг. При обращении за этой мерой поддержки гражданам понадобится минимальный пакет документов: заявление и паспорт, а если ребенок был зарегистрирован за пределами России, то его свидетельство о рождении. Предоставлять другие сведения, в том числе о доходах, не требуется, эта информация поступает по каналам межведомственного взаимодействия.

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