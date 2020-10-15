В Коми в лесной избушке нашли тело экс-прокурора

10 октября 56-летнего бывшего ухтинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждения Александра Питюлина нашли мертвым в лесной избушке в Троицко-Печорском районе, сообщает БНК.

Известно, что экс- прокурор был заядлым рыбаком. В минувшие выходные он отправился в лесную глушь вместе с другом, чтобы предаться любимому хобби. Спустя время его труп нашли в лесной избушки недалеко от реки. Что произошло, не сообщается, однако следователи уточняют, что предположительно смерть не носит криминального характера.

Отметим, что погибший много лет посвятил работе в прокуратуре Коми, а затем занялся адвокатской практикой. На сайте Адвокатской палаты появилось сообщение о смерти Александра Пилютина, коллеги выражают искренние соболезнование родным и близким покойного.

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