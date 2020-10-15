Житель Коми ранил ножом знакомую и с топором ограбил магазин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Куломском районе местного жителя 1993 года рождения будут судить за умышленное причинение легкого вреда здоровью и разбой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, у пьяного фигуранта произошел конфликт со знакомой. Обвиняемый ударил женщину рукой по голове, а также ранил ножом в область бедра. Кроме того, нетрезвый злоумышленник с топором в руках зашел в вино-водочный магазин. Угрожая продавцу, он взял бутылку водки и скрылся. Расследование уголовных дел завершено, и их направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми двух пациентов психбольницы будут судить за разбой

Они ограбили сотрудниц клиники и бар (подробнее)