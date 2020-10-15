Последняя смена детей из Коми возвращается из южных лагерей

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Последняя смена детей из Коми возвращается из лагерей, расположенных на Черноморском побережье. Об этом сообщил в ежедневного видеообращения к жителям региона рассказал глава республики Владимир Уйба.

По его словам, юные жители Коми вернутся из лагерей Анапы и Севастополя уже через неделю. Уйба отметил, что это последняя смена из республики.

– Затянувшийся бархатный сезон позволил им насладиться отдыхом в полной мере, – отметил руководитель региона.

В первую очередь путевки в лагеря получили дети-сироты, дети с ослабленным здоровьем, а также из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и дети из семей медработников, работающих с больными коронавирусом.

Уйба добавил, что в этом году удалось провести смены в республиканских стационарных лагерях, а также в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха. Всего с начала года организованным летним отдыхом было охвачено более 12 тысяч детей.

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