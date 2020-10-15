"МегаФон Ритейл": предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro откроется 21 октября

Apple представила 13 октября обновленную модель своего смартфона iPhone 12. Он поддерживает формат связи пятого поколения 5G. Это первый смартфон в линейке Apple, способный работать с такими технологиями, сообщает "ТАСС".

iPhone 12 оснащен OLED-дисплеем диагональю 6,1 дюйма. Разработчики отказались от закругленных граней корпуса, использованных в предыдущих поколениях смартфонов, в пользу более четких углов, напоминающих по дизайну iPhone пятого поколения. Телефон представлен в пяти цветовых решениях - черном, белом, красном, зеленом и синем. Вместе с тем компания представила уменьшенную версию нового смартфона iPhone 12 mini. Диагональ его экрана составит всего 5,4 дюйма.

Apple также представила обновленную флагманскую модель своего смартфона iPhone 12 Pro, а также его увеличенную версию iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro и Pro Max оснащены процессором A14 Bionic, который, по словам представителей компании, способен обрабатывать до 11 трлн операций в секунду. Кроме того, обе версии iPhone 12 Pro поддерживают 5G.

iPhone 12 Pro имеет четыре камеры, три из которых расположены на задней панели, еще одна - на фронтальной. Одна из основных камер оснащена технологией ProRAW, позволяющей снимать в "профессиональном режиме".

Диагональ OLED-дисплея iPhone 12 Pro составляет 6,1 дюйма, iPhone 12 Pro Max - 6,7 дюйма. Как и на более бюджетных версиях iPhone 12, представленных ранее, дизайн корпусов флагманских смартфонов изменен в пользу более острых граней. Смартфоны представлены в четырех цветовых решениях - черном, серебристом, золотом и синем.

"Предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro откроется 21 октября, с 23 октября они поступят в продажу. Предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max начнется 6 ноября, с 13 ноября стартуют продажи этих моделей. Стоимость iPhone 12 начинается от 79 990 рублей, iPhone 12 mini — от 69 990 рублей, iPhone 12 Pro — от 99 990 рублей, iPhone 12 Pro Max — от 109 990 рублей. Версия 12 Pro Max на 512 гигабайт будет стоить 140 тысяч рублей. Продажи смартфонов Apple за девять месяцев 2020 года выросли в сети «МегаФон Ритейл» на 18% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - рассказал генеральный директор "МегаФон Ритейл" Андрей Левыкин.