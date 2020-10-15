Ухтинец заплатит 200 тысяч за танцы на крышах трех автомобилей

Фото: Диля Ахмадишина

Ухтинский городской суд взыскал с местного жителя в пользу ООО «БРАНД» стоимость восстановительного ремонта трех автомобилей, на крышах которых молодой человек исполнил танец. Об этом пишет БНК.

Инцидент произошел 2 июня около 4 часов утра на автостоянке возле административного здания по улице Береговая, 5А. Молодой человек танцевал на крышах трех автомобилей ВАЗ, повредив кузова машин.

Автомобили принадлежат компании «БРАНД». Она обратилась в суд с иском о возмещении ущерба, размер которого эксперт оценил в 174 тысяч рублей. Мужчина добровольно перечислил на счет компании 60 тысяч.

Суд взыскал с молодого человека еще 114 тысяч, а также судебные расходы, которые составили 31 тысячу. Кроме того, нарушителя привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 300 рублей.

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