Экс-министру МВД Виктору Половникову в очередной раз продлили срок ареста

15 октября в суде удовлетворили ходатайство органов предварительного следствия о продлении срока содержания под стражей экс-министра МВД. Виктор Половников пробудет в СИЗО до 17 декабря.

- Суд пришел к выводу, что применение к обвиняемому меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, домашнего ареста, запрета определенных действий, личного поручительства или залога является нецелесообразным, а его содержание под стражей оправдано необходимостью защиты публичных интересов, - сообщает пресс-служба городского суда.

Напомним, что экс-силовика обвиняют в получении отката в 12,5 млн рублей от бизнесмена Сергея Ситникова, имя которого фигурировало в «деле Гайзера». Посредниками при передаче взятки были, как считает следствие, адвокат Маргарита Мартиросян и экс-глава ФСКН по Татарстану Фаяз Шабаев. Между тем, бывший сослуживец Виктора Половникова считает, что его подставили.

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