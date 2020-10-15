Райффайзенбанк интегрировал Систему быстрых платежей в кассы БИФИТ

Райффайзенбанк реализовал возможность приема платежей через СБП для клиентов малого и микробизнеса, которые используют в работе кассовое программное обеспечение компании «БИФИТ Касса».

Интеграция Системы быстрых платежей в кассы БИФИТ позволит малому и микробизнесу принимать оплату по QR-кодам. Покупателю нужно отсканировать QR-код с экрана кассы, в затем подтвердить платеж в мобильном приложении банка.

Платеж через СПБ проходит мгновенно: на кассе сразу же отобразится информация о платеже, а на телефон покупателя придёт уведомление о транзакции.

«Райффайзенбанк как один из самых активных участников Системы быстрых платежей в направлении c2b реализует уникальные решения для бизнеса. Десятки тысяч клиентов из сегмента малого и микробизнеса пользуются кассами БИФИТ. Теперь у них есть возможность принимать платежи не только наличными или по карте, но и через СБП по QR-коду. Это не только повышает надежность и скорость проведения транзакций, но и значительно сокращает расходы на прием платежей», - сказал Константин Гвоздарев, ведущий менеджер продуктов отдела цифровых и наличных платежей Райффайзенбанка.