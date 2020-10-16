Историю сироты из Коми после эфира на «Первом канале» изучат следователи

Бабушка семилетнего мальчика обвинила семью в жестоком обращении с ребенком. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следком по Коми 15 октября начал проверку по фактам возможного жестокого обращения бывшего опекуна семилетнего мальчика из поселка Жешарт Усть-Вымского района.

Эта история прозвучала днем 15 октября в эфире «Первого канала». После смерти матери опеку на ребенка оформил на себя ее брат. А спустя некоторое время бабушка сироты, она же и мать опекуна, обвинила семью в жестоком обращении с ребенком. Собственно, обвинения звучали не в адрес сына, а его жены.

Органы опеки заявили об отстранении мужчины от исполнения обязанностей опекуна в связи с нарушением имущественных прав несовершеннолетнего.

В тот же день, когда эта история вышла на экраны всей страны, Следком по Коми организовал процессуальную проверку. Следователи беспристрастно разберутся в ситуации и дадут событиям правовую оценку.

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