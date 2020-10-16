В Усинске директора компании оштрафовали за невыплату зарплаты

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В Усинске директора ООО «ПромСтройКомплект» признали виновной в невыплате заработной платы работникам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С ноября 2017 года по февраль 2020 года директор свыше двух месяцев не выплачивала зарплату трем работникам. В итоге женщина задолжала им более 2,6 миллиона рублей. При этом деньги на эти цели на предприятии имелись. В ходе следствия долг перед работниками погасили частично, заплатив им более 1,8 миллиона рублей. Кроме того, было арестовано имущество организации на сумму более 1,2 млн. рублей.

В ходе расследования обвиняемая признала вину. Суд признал директора виновной и оштрафовал на 60 тысяч рублей.

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