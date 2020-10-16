В Коми бизнесвумен пыталась спрятать «Газель» от судебного пристава

Фото: УФССП по Коми

В Усть-Куломском районе предпринимательница, задолжавшая 72 тысячи рублей, пыталась спрятать «Газель» от судебного пристава. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Предпринимательница занималась торговлей. У нее образовался долг по налогам, который составил 72 тысячи рублей. Было возбуждено исполнительное производство о взыскании этой сумму. Однако требования документа выполнены не были. Тогда судебный пристав-исполнитель обратила взыскание на деньги должника в банке, что снизило долг незначительно, запретила регистрационные действия с земельными участками, зданиями, помещениями и вознамерилась арестовать «Газель». Однако должник, отогнав фургон в неизвестное приставу место, на все лето уехала в другой регион.

Как только предпринимательница вернулась домой, пристав возобновила поиски автомобиля и нашла его. Машина стояла в гараже юридического лица, которым руководит муж женщины. Ждя того, чтобы не лишиться автотранспортного средства, супруги оплатили долг на портале госуслуг.

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