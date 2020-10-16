Из горящего дома в Ухте эвакуировались 11 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В пятницу, 16 октября, в Ухте горела квартира, из горящего дома эвакуировались 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 3.16 на улице Коммунальной. В двухэтажном доме №3 загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. К тому времени из дома эвакуировались 11 жильцов.

Пожар удалось потушить в 4:50. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. На месте происшествия работали 12 пожарных и пять единиц техники. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Предположительно, причиной пожара также стало неосторожное обращение с огнем.

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