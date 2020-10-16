Когда в Сыктывкаре наступит «день жестянщика»?

В Сыктывкаре выпал первый снег (тот, который был в сентябре не считается, он сразу растаял), значит настало время ожидания «дня жестянщика» - дня пробок, аварий и плохого настроения у водителей. В ГИБДД отметили, что пока все на дорогах нормально, но не стоит водителям забывать о внимательности и вежливости.

- В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Республики Коми рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем, - сообщают в ГИБДД.

Инспекторы добавили, что пока до старта «дня жестянщика» далеко. Так, 15 октября в столице Коми было 8 аварий, в период снегопада — 3 ДТП. Но как только дороги покроются льдом, такого дня будет сложно избежать. Именно поэтому пора проверить зимние покрышки на предмет пригодности.

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