Райффайзенбанк приглашает молодых профессионалов на Raiffeisen DGTL Fest

Участники смогут создать прототип цифрового банковского продукта, пообщаться с ведущими экспертами Райффайзенбанка и получить преимущество при отборе на стажировку Raiffeisen Evolve.

Райффайзенбанк ежегодно собирает студентов, чтобы рассказать о трендах банковской индустрии, востребованных специалистах и новых вызовах, с которыми им предстоит столкнуться. В этом году встреча пройдёт в формате полномасштабного фестиваля Raiffeisen DGTL Fest. Он состоится 30 октября в режиме онлайн. Участников ждёт часовой DJ-сет, митапы с экспертами по профессиям и скрам-игра на стыке банкинга и IT, присоединиться к которой можно будет в качестве игрока или зрителя.

В ходе игры участники в составе смешанных скрам-команд будут создавать прототип цифрового продукта в формате мини-игры. Каждому предстоит решать задачи разного рода в зависимости от выбранной роли: аналитик / дата саентист, разработчик, тестировщик, дизайнер, владелец продукта или скрам-мастер. Авторы лучших проектов получат возможность пройти упрощенный отбор на стажировку Raiffeisen Evolve. Разрабатывать прототипы будут помогать эксперты Райффайзенбанка.