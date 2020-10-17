Новый катер на воздушной подушке готов к работе на переправе в Сыктывкаре

Фото: мэрия Сыктывкара

Судно «Кайман-10» будет задействовано для обеспечения транспортной доступности Седкыркеща и других заречных посёлков в период ледостава и половодья. Готовность катера к предстоящему сезону проверил в пятницу, 16 октября, первый вице-мэр столицы Александр Можегов.

Судно рассчитано на перевозку 10 пассажиров. Катер длиной 7,5 метра имеет два двигателя суммарной мощностью 287 лошадиных сил. На палубе, ступенях и баллоне надувного борта будут установлены противоскользящие накладки. Цена катера – 4,5 млн рублей, выделенных из средств городской казны.

«Этот катер может перевезти до 192 пассажиров в день. Для отработки наиболее оптимальной схемы использования катера, формирования его расписания, выстраивания первоочерёдности перевозки тех или иных пассажиров с точки зрения нуждаемости мы будем максимально учитывать мнения жителей заречных посёлков. Соответствующие вопросы сейчас прорабатываются», – пояснил Александр Можегов.

Как проинформировал замдиректора МКП «Жилкомсервис» Денис Дементьев, катер имеет хорошие технические характеристики.

«Он предназначен для эксплуатации при температуре от минус 35 до плюс 35 градусов. Максимальная скорость по льду составляет 120 километров в час и до 80 километров в час по воде. Плюс ко всему, катер новый, салон удобен для восьми пассажиров и двух членов экипажа», – заключил Д.Дементьев.

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