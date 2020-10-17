Житель Прилузья 9 раз ударил ножом знакомого, пытаясь его убить

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Прилузском районе 19-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июле в селе Объячево. На тротуаре на улице Октябрьской села Объячево между пьяным фигурантом и его знакомым произошел конфликт. Обвиняемый схватил нож и ударил оппонента как минимум девять раз, в том числе в область груди

В это время мимо проезжал автомобиль ППС. Увидев это, злоумышленник скрылся, а правоохранители доставили пострадавшего в больницу. К счастью, парень остался жив.

Злоумышленника задержали. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воркутинца посадили за то, что он убил знакомого шваброй

Он проведет за решеткой 10 лет (подробнее)