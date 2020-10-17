Юный ухтинец завоевал два «серебра» по настольному теннису

Фото: пресс-служба главы Коми
За два месяца юный ухтинец Артем Ямщиков стал серебряным призером международного и российского турнира по настольному теннису. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.
Каждый раз Артём был в шаге от «золота», уступая лишь в одной встрече, написал он на своей странице «ВКонтакте».
Уйба добавил, что на соревнованиях такого уровня выступают сразу два спортсмена из Коми. Ухтинец Захар Федоров – также воспитанник региональной «Спортивной школы олимпийского резерва №2». Он входит десятку лучших игроков страны.
Поздравляю ребят, их семьи и тренера Владимира Фунтикова с такими высокими результатами. У вас всё впереди! – заключил Уйба.
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