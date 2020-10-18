Мыелдино в Усть-Куломском районе Коми закрыли на карантин

Руководитель администрации обратился к жителям района и Республики Коми с просьбой отменить запланированные поездки в с. Мыелдино. Фото: из свободных источников

Сегодня в селе Усть-Кулом состоялось экстренное заседание муниципального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в связи с очень сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в с. Мыелдино (Усть-Куломский район). Об этом рассказал руководитель администрации МР “Усть-Куломский” Сергей Рубан в социальных сетях.

По состоянию на сегодняшний день, по информации Усть-Куломской ЦРБ, в данном населенном пункте выявлено порядка 50 человек с признаками коронавирусной инфекции, из них госпитализировано с диагнозом "внебольничная пневмония" 6 человек.

В связи с этим с 18 октября постановлением администрации МР "Усть-Куломский" на территории с. Мыелдино введён карантин, включающий в себя следующие условия:

- запрет на въезд и выезд в село населения на общественном и личном транспорте(исключение: экстренные службы, доставки продуктов питания и иных служб жизнеобеспечения, а также необходимости выезда для оказания экстренной медицинской помощи);

- изоляция на дому в соответствии с предписанием Роспотребнадзора для всех контактных лиц;

- временная приостановка работы образовательных организаций, клуба до особого распоряжения;

- неукоснительное соблюдение мер профилактики и санитарных правил при посещении торговых точек (ношение масок, перчаток, социальная дистанция);

- ограничение перемещения по населенному пункту местных жителей, особенно лиц пожилого возраста, за исключением необходимости приобретения продуктов питания и лекарственных препаратов.

Сотрудниками полиции будет организовано патрулирование, будет проводиться досмотр документов всех выезжающих из с. Мыелдино, в т. ч. жителей из п. Тимшер и п. Лопъювад.

- Также по имеющейся у нас информации, в ближайшие 2 дня для захоронения в с. Мыелдино будет доставлено тело уроженки села, проживавшей в с. Визинга и скончавшейся от коронавируса в больнице г. Сыктывкар. Понимаю. что родственники и знакомые захотят проститься с усопшей, но настоятельно требую исключить участие в похоронах, - отметил Сергей Рубан.

Руководитель администрации обратился к жителям района и Республики Коми с просьбой отменить запланированные поездки в с. Мыелдино: «Уважаемые земляки, меры достаточно жесткие, но этого требует ситуация. Прошу у всех понимания и поддержки. Это все необходимо для безопасности нашего здоровья и жизней. Берегите себя и своих близких».

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