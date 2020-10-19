Нашли охотника, который пропал в лесу в Сыктывдинском районе

Александра Ивановича Оверина неделю искали полицейские, волонтеры «Лиза Алерт», добровольцы из конного центра «Аврора», родные и близкие. 17 октября мужчину нашли — он погиб. Добровольцы-поисковки приносят соболезнования родным и близким мужчины и просят остановить репосты поста о поиске.

10 октября Александр Оверин ушел на охоту недалеко от деревни Гарья, которая расположена в Сыктывдинском районе Коми. С тех пор его никто не видел. Недалеко от места предполагаемой пропажи спасатели обнаружили мотоцикл и лодку мужчины. Спустя неделю поисков пропавшего удалось найти, к сожалению, он был мертв.

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