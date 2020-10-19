В Печоре сожгли венки на «Вечном огне»: СК проводит проверку

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Печоре неизвестные сожгли венки на «Вечном огне», по факту случившегося Следственный комитет проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О случившемся следователи узнали и СМИ. В публикациях говорится, что на вечном огне мемориала «Никто не забыт» неизвестные сожгли траурные венки. По факту случившегося следователи проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, а также найти виновных.

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