Внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности в Коми

В документе «О введении режима повышенной готовности» 18 октября внесли изменения: гражданам с признаками ОРВИ необходимо самоизолироваться и ждать врача на дому, то есть не помещать медицинские учреждения.

В документе появился пункт 3 следующего содержания: «Гражданам при появлении признаков острой респираторной инфекции незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций и принять меры по соблюдению режима самоизоляции на дому».

Кроме того, указ дополнен пунктом 9.9 следующего содержания: «Министерству здравоохранения Республики Коми»: 1) обеспечить оказание гражданам амбулаторно-поликлинической помощи в необходимом объеме, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни; 2) обеспечить выдачу медицинскими организациями гражданам, проживающим совместно с лицами, у которых выявлены признаки острой респираторной инфекции, документа о необходимости соблюдении ими режима самоизоляции на дому.

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