Райффайзенбанк вошел в топ-3 организаторов синдицированных кредитов в России и СНГ по версииLoans Cbonds Awards – 2020. Банк занял третье место в номинации «Лучший иностранный банк на рынке синдикаций СНГ» по итогам опроса, проведенного Cbonds.

Райффайзенбанк имеет первоклассную репутацию в России и СНГ по направлению синдицированного кредитования – это одна из ключевых экспертиз банка в инвестиционно-банковском направлении. В 2020 году Райффайзенбанк первым в России организовал синдикат в полностью цифровом формате, обеспечив подписание усиленной квалифицированной электронной подписью всеми сторонами сделки.

«Райффайзенбанк выступает ценным советником и проводником наших клиентов при структурировании сделок, помогая им готовить бизнес к будущим этапам стратегии роста. Мы стремимся предоставлять клиенту максимально полную линейку продуктов и услуг для достижения амбициозных задач, которые он перед собой ставит. В условиях изменчивой бизнес-среды мы ожидаем, что спрос на сложно структурированные сделки будет только расти. Райффайзенбанк обладает глубокой экспертизой в финансировании клиентов из разных отраслей экономики, у нас работает одна из лучших команд на рынке, поэтому мы продолжим предлагать бизнесу эффективные решения», - прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и отдела инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.

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