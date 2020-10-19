Жителю Вуктыла дали два года условно за экстремизм

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вуктыле 43-летнего местного жителя признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, фигурант уже совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды. Тогда его подвергли административному наказанию. После этого мужчина снова разместил на своей странице в одной из социальных сетей материалы экстремистского характера. Это были тексты, видео и изображения, содержание которых направлено на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, принадлежности к социальной группе.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении.

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