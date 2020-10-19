В Коми умер известный врач скорой помощи

Фото Андрея Шопши

16 октября ушел из жизни известный воркутинский врач, сын репрессированного по политической статье узника ГУЛАГа, Марк Каганцев. Писатель и общественник Григорий Спичак на своей странице в Фейсбуке, что 73-летний медик умер от COVID–19.

Марк Каганцев всю жизнь проработал в скорой помощи, но запомнился не только доблестью на медицинском фронте. Он был писателем и поэтом, его стихи вошли в 25 литературных сборников и альманахов.

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