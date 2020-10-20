Погода в Коми 20 октября

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В Сыктывкаре температура ночью: 0...-2 °C, днем: +1...+3 °C. Облачно с прояснениями, временами небольшие осадки (снег с дождем).

В Воркуте ночью: -5...-7 °C, днем: -3...-5 °C. Переменная облачность, слабый снег.

На остальнеой территории республики температура ночью: -1...+1 °C, днем: -1...+1 °C. В Инте и Усинске ночью до -7, днем до -4. Облачно, временами небольшие осадки (снег с дождем), сообщает Коми ЦГСМ.

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