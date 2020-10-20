В Коми ожидается рекордный рост цен на подсолнечное масло

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Цена подсолнечного масла за неделю выросла до 74 175 рублей за тонну, обновив прошлый рекорд в 71 тыс. руб./т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков.

Эксперты зафиксировали рост стоимости подсолнечника. Средние цены на подсолнечник увеличились на 1 375 руб. — до 30 875 руб./ т. Причиной называют скачок экспортных цен на масло и прогнозируют их дальнейший рост.

Соответственно, следует ожидать уже в ближайшее время повышения стоимости подсолнечного масла в розничной продаже. В Коми подсолнечное масло и так стабильно дорожает, по данным Комистат. В частности, по сравнению с декабрем прошлого года оно выросло в цене на 0,7 процента. Сейчас, раз экперты говорят о рекордном росте на рынке оптовых поставок, можно ожидать более серьезного скачка.

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